A nova tática da Globo para reciclar a surrada fórmula do BBB

Há mais de 20 anos no ar, o BBB tem sofrido nos últimos anos com fórmulas repetitivas e tentativas de renovar o programa. Entram nessa conta, por exemplo, a participação de famosos a partir de 2020 e as diversas dinâmicas inventadas a cada semana para tentar driblar a previsibilidade das torcidas. Agora, a Globo anunciou uma nova tática para 2025: as inscrições para a casa mais vigiada do Brasil serão feitas em dupla. “Tem que ser alguém com quem você tem um laço forte! Pode ser mãe, irmão, amigo, namorado, esposa…”, explicou o apresentador Tadeu Schmidt, que deve anunciar em breve, durante o programa, a data de abertura do processo.

Segunda o comunicado da emissora, a inscrição da dupla será feita através de um cadastro único, com dois CPFs. A fase inicial é feita online, e pessoas de diferentes locais podem preencher o formulário juntas, sem que precisem se encontrar. As seletivas regionais, no entanto, acontecem de maneira presencial, e os dois membros da dupla precisam comparecer juntos à cidade escolhida para o processo. Há ainda, um detalhe importante: quem se inscrever junto a uma dupla, não poderá fazê-lo novamente com outra pessoa, devendo permanecer com o parceiro escolhido inicialmente durante toda a seleção.

Essa não é a primeira vez que o programa investe na dinâmica: em 2018, Ana Clara Lima, que hoje faz parte do time de apresentadores da emissora, participou do programa junto com o pai Ayrton. A dupla, cujos componentes tinham personalidades completamente distintas, era contada como um participante único na casa, a “família lima”, e chegou à final do programa, conquistando o terceiro lugar. Na edição de 2025, no entanto, a dinâmica de duplas parece ser a regra, e não a exceção, como eram Ana Clara e Ayrton em sua edição.

