BBB 24: onde assistir aos filmes citados pela cinéfila desbocada Fernanda

Dentre os destaques da atual edição do Big Brother Brasil, a fluminense Fernanda Bande, de 32 anos, tem um jeito debochado e desbocado, apresentando novas palavras de baixo calão ao público — dividindo opiniões graças a comentários venenosos e seus conflitos com colegas em horário nobre, como é de se esperar de um bom participante do BBB —, mas um de seus atributos surpreende. Graças à criação do pai, segundo ela, sua relação com o cinema é parte essencial de sua personalidade, o que demonstra com referências a filmes e até em seu gosto pela extravagância do show business. Para quem não quer ficar de fora, alguns dos filmes citados pela participante estão disponíveis no streaming, confira:

127 Horas

Onde: Star+

O drama de Danny Boyle que rendeu uma indicação ao Oscar para James Franco foi citado por Fernanda durante uma discussão com uma de suas principais rivais na casa, a vendedora Beatriz. Segundo a confeiteira de Niterói, se ambas estivessem presas pelo braço, ela não aguentaria 5 segundos antes de fazer como o protagonista do longa, o alpinista Aron Ralston, que amputou o próprio braço com um canivete após 5 dias preso a uma rocha.

Moulin Rouge: Amor em Vermelho

Onde: Star+

Inspiração para o tema escolhido por Fernanda para sua festa de líder, Moulin Rouge é um musical frenético de 2001 que une a ambientação de cabarets do início do século XX com música pop que vai de Madonna e Elton John a Christina Aguilera e The Police. Terceiro longa do australiano Baz Luhrmann, o filme consolidou o estilo plástico e rápido que ele exibe em outro favorito da participante do reality: O Grande Gatsby, além de Elvis e Austrália.

Meninas Malvadas

Onde: Netflix, Paramount+ e Telecine

Fernanda utilizou a comédia mais popular dos anos 2000 para fins de comparação, dizendo que a colega Alane se assemelharia ao comportamento da patricinha Regina George (Rachel McAdams), líder de um trio de garotas maliciosas que reinam sobre o Ensino Médio. No filme, a antagonista é contrariada pela novata do colégio Cady Heron (Lindsay Lohan) e seus dois amigos, os párias sociais Janis (Lizzy Caplan) e Damien (Daniel Franzese), que planejam um golpe ao status quo adolescente.

O Regresso

Onde: Netflix, MUBI e Star+

Longe de conversas sobre o jogo do reality show, Fernanda também exibe opiniões diretas sobre cinema e cultura pop, e demonstrou ser grande fã de Leonardo DiCaprio. Em conversa com colegas de confinamento, ela lamentou as repetidas vezes em que o ator foi esnobado pela Academia de Hollywood, mas celebrou sua primeira e única vitória por O Regresso (2015), drama de ação dirigido por Alejandro Gonzáles Iñarritu em que DiCaprio vive um caçador abandonado na selva gelada do norte americano.

Coringa

Onde: HBO Max

Para a participante, a premiação também fez justiça ao premiar Joaquin Phoenix por seu retrato do notório vilão dos quadrinhos do clássico Batman. Discutindo com o cantor Rodriguinho, Fernanda rebateu a opinião de que o longa seria chato e derramou elogios à atuação laureada. Nesta versão, Phoenix vive a história de origem do vilão, antes comediante fracassado e problemático.

