O tombo de Madonna em show que a deixou de pernas para o ar

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Madonna, de 65 anos, que está em turnê de sua Celebration Tour, em Seattle, nos Estados Unidos, passou por um momento para lá de inusitado no sábado, 17. A artista estava fazendo uma performance em uma cadeira quando deveria ser puxada por um dos bailarinos. Acontece que o rapaz se desequilibrou e deixou a cantora cair. Madonna ficou com as pernas para o ar, mas não perdeu o bom humor e riu da situação.

O incidente ocorreu durante a música Open Your Heart e dispensou a ajuda do cinegrafista, que registrava o momento bem ao lado da artista.



A cantora, no entanto, não deverá trazer a turnê para o Brasil, pelo menos em 2024. Ela postou em suas redes sociais que fará o “último e derradeiro” show da Celebration Tour no dia 3 de abril, em Miami, nos Estados Unidos. O anúncio pegou os fãs brasileiros de surpresa, que ainda tinham esperanças que a nova turnê da artista passasse pelo país.

Continua após a publicidade

A nova turnê celebra os 40 anos de carreira de Madonna e a cantora, sempre que via uma bandeira brasileira na plateia, dizia que o Brasil estaria no roteiro dos próximos shows. As esperanças foram reforçadas após William Orbit, produtor da artista, dizer que a cantora estaria envolvida com a turnê até o outono (primavera no hemisfério sul), e que o Brasil estaria incluso na programação.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial