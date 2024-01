‘Meninas Malvadas’: elenco fraco e pop genérico emburrecem o clássico

É o truque mais velho da Broadway, onde um sucesso vale por dois: faça um musical aclamado e ganhe uma adaptação hollywoodiana — ou, vice-versa: pegue um sucesso de bilheteria e crie canções para encher teatros. Fora exceções, a diluição do material cinematográfico costuma desaguar em mediocridade cênica. Vide Meninas Malvadas, transformado em narrativa ainda charmosa, mas piegas, no musical dos palcos de 2018. Indicado a doze prêmios Tony e perdedor de todos, o espetáculo manteve-se de pé até o golpe da pandemia, vivendo desde então por meio de montagens escolares e da adoração de adolescentes aficionados ao teatro musical. Marmita duplamente requentada, o remake Meninas Malvadas: O Musical, logo, tinha como desafio equilibrar os elementos dos dois antecessores e apresentar algo novo ao público do cinema internacional, preenchendo os saltos altos de uma das comédias mais vangloriadas e reproduzidas dos últimos vinte anos. O resultado, porém, desafina feio e reprova na tarefa.

A história permanece a mesma: Cady Heron (Angourie Rice) se muda de uma base na selva queniana para um subúrbio americano, onde deixa de ter a mãe como professora para frequentar uma escola comum do país. Lá, ela descobre outro ecossistema selvagem quando os párias Damian (Jaquel Spivey) e Janis (Auli’i Cravalho) a recrutam para um golpe contra as três patricinhas soberanas do colégio: Regina George (Renée Rapp), Gretchen Wieners (Bebe Wood) e Karen Shetty (Avantika). A agente infiltrada, no entanto, acaba sendo gradualmente seduzida pelo poder das colegas, sendo levada para o lado rosa do status quo. O que justifica o remake são as canções pop e números fantasiosos que o adornam, além da ambição de atualizar a narrativa para a Geração Z.

Para tal, o filme enfeita o enredo com uma enxurrada de smartphones que pouco servem para fazer a história mais atual. Pelo contrário, a intervenção digital limita os enquadramentos a telas claustrofóbicas e tornam a história datada. Já as músicas, adaptadas para o pop radiofônico próprio do TikTok, perdem a ênfase nas letras e se tornam genéricas, encenadas em números que perdem as piadas e habitam um limbo grotesco entre exagero e modéstia, amputados do restante do filme por mudanças de proporção e trocas de cenário e iluminação próprias de videoclipes, mas sem expressão dramática. No intervalo entre números, o longa segue o texto original ao pé da letra como um cover ruim e se justifica nos lampejos de publicidade — menções à marca de maquiagem Elf e a celulares dobráveis da Samsung, por exemplo —, atenuando as pontas mais agudas do humor original para se adequar ao cinema young adult.

Continua após a publicidade

No centro de tudo, um elenco enfraquecido pela direção caminha entre o texto falado com o cantado, sem respiro para estabelecer os maneirismos de seus personagens para além do imaginário pré-estabelecido na franquia. A queda de qualidade fica clara na temida Regina George, que ganha apenas um bom diálogo original lá pelos últimos 10 minutos do longa. Unidimensional e monótona, a personagem perde nuance e se torna apenas ameaçadora na versão de Rapp, que rosna e seduz entre melismas, mas não estabelece química alguma com quaisquer colegas de cena, tampouco tem espaço para experimentar com a comédia física. Já a protagonista Angourie Rice, pelo contrário, jamais deixa a ingenuidade de lado, convencendo pouco na transformação de Cady e menos no romance com o engessado Aaron Samuels (Christopher Briney). Com exceção de Jaquel Spivey, excelente narrador, a anemia criativa se apodera de todos os intérpretes, pouco apoiados por um departamento de figurino preguiçoso e pela clara ausência de visão da dupla de cineastas Samantha Jayne e Arturo Perez Jr.

No Meninas Malvadas de 2004, Tina Fey teceu um roteiro de muito dinamismo e pouco pudor, cujas farpas refletiam a falta de censura difundida pela crueldade adolescente. O olhar honesto despia a misoginia que moldava hierarquias comuns ao ensino médio e, simultaneamente, promovia valores aos quais jovens mulheres podiam se identificar, como solidariedade e rejeição a pressões estéticas. Além do mais, suas sacadas eram simplesmente engraçadas e afiadas — sem o apoio fácil de referências culturais específicas, nostalgia pré-existente ou didatismos, boas o suficiente para que estúdios se interessassem em repeti-las anos depois, assim como popstars as utilizam para amplificar singles feitos em laboratório e marcas para vender quinquilharias sortidas. Raios, infelizmente, não caem duas vezes no mesmo lugar — e, por mais que a indústria insista, histórias não são telefones com obsolescência programada e caderno de relançamentos. Depois de vinte anos, aquele Meninas Malvadas cheio de farpas de Tina Fey segue novo em folha — e seu remake já é página virada no indefectível Livro do Arraso das personagens.