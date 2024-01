De apostas do Oscar a ‘Meninas Malvadas’: as estreias no cinema em janeiro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após os excelentes lançamentos do ano passado, os destaques do primeiro mês de 2024 resgatam títulos de grande sucesso que enfim chegam ao país. Longas premiados em festivais internacionais como Priscilla, Segredos de Um Escândalo e Vidas Passadas ganham distribuição por todo o Brasil, enquanto aventuras musicadas como Wish e Meninas Malvadas prometem manter uma porção das salas reservada para a família toda. Confira a lista:

Wish – O Poder dos Desejos

Quando: 4 de janeiro

Na mais nova aventura dos estúdios Disney, a obstinada Asha (Ariana DeBose) vive no reino de Rosas e sonha em conhecer o místico Rei Magnífico (Chris Pine), responsável por conceder desejos mágicos à plebe. Quando ela enfim encontra o ídolo, porém, descobre que as aparências escondem corrupções nefastas, e decide desejar a uma estrela para combater os planos maléficos do vilão. A resposta ao pedido vem na forma de um adorável astro, que faz referência a trajetória centenária do estúdio conhecido por castelos, princesas e feitiços.

Priscilla

Quando: 4 de janeiro

Pouco mais de um ano após o vibrante Elvis de Baz Luhrman, a cineasta Sofia Coppola adapta a autobiografia Elvis e Eu, lançada em 1985 pela primeira dama de Graceland, Priscilla Presley. Mais quieto e sutil que o musical de 2022, o filme acompanha a amada do Rei do Rock desde seus 14 anos, quando primeiro conheceu o ícone, até seu divórcio, aos 28. Escolhida como companheira vitalícia do músico, Priscilla (Cailee Spaeny) amadurece sob os holofotes, mas sente na pele o árduo processo de se tornar um símbolo de feminilidade, mais commodity que pessoa.

Meninas Malvadas: O Musical

Quando: 11 de janeiro

Levado para a Broadway em 2018, o clássico contemporâneo Meninas Malvadas transpôs seu senso de humor afiado e acontecimentos marcantes para letras e melodias típicas do show business nova-iorquino. Agora, o ciclo se fecha com o retorno da história para o cinema, onde deve unir elementos de ambas as versões em busca de um enredo revigorado e coerente aos tempos. Dessa vez, quem calça os saltos altos de Regina George é a popstar Renée Rapp, que acumula milhões de seguidores nas redes sociais e ilustra o comprometimento do longa com a Geração Z.

Os Rejeitados

Quando: 11 de janeiro

Forte candidato aos troféus de atuação do Oscar 2024, Os Rejeitados é, à primeira vista, um filme de Natal. A neve e os adereços típicos, porém, são meros detalhes da história, um tocante conto de amadurecimento situado nos anos 1970, quando os Estados Unidos viviam à sombra da Guerra do Vietnã. Em um internato em Massachusetts, o professor de história Paul Hunham (Paul Giamatti) é odiado por alunos e colegas devido a sua rigidez, enquanto o jovem Angus Tully (Dominic Sessa) é ostracizado por sua rebeldia. Quando o menino é abandonado pela mãe durante as férias de inverno, ambos são obrigados a formar um trio com a cozinheira Mary (Da’Vine Joy Randolph) para passar pelo final de ano, formando uma família tão inusitada quanto comovente.

Segredos de Um Escândalo

Quando: 18 de janeiro

Dirigido pelo visionário Todd Haynes — celebrado por Carol (2016) e Longe do Paraíso (2002), entre outros longas premiados —, o melodrama Segredos de Um Escândalo conta a história do encontro entre a atriz Elizabeth (Natalie Portman) e a confeiteira Gracie (Julianne Moore), uma mulher interiorana aparentemente convencional, mas assombrada pela gênese de seu casamento: seu marido de 36 anos a engravidou quando era um pré-adolescente. Dedicada a mergulhar na psique de sua personagem, Elizabeth estabelece uma dinâmica intensa e frágil com seu objeto de estudo. A seriedade dos assuntos abordados, porém, é entrelaçada com sátira pungente da indústria de entretenimento e o sensacionalismo americano.

Vidas Passadas

Quando: 25 de janeiro

Um dos filmes mais elogiados pela crítica americana em 2023, Vidas Passadas acompanha a sul-coreana Nora (Greta Lee), que leva a vida em Nova York ao lado do marido americano, Arthur (John Magaro). Após 20 anos de sua partida do país natal, porém, ela tem seu mundo estremecido pela chegada de Hae Sung (Teo Yoo), amigo de infância do qual foi separada à força. Ao longo de uma semana, ela deve reavaliar as circunstâncias sob as quais cresceu e refletir sobre os amores que marcaram sua vida.

