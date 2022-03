Oscar 2022: confira a lista completa de vencedores da premiação

A 94ª edição do Oscar aconteceu na noite desse domingo, 27, no Dolby Theater, em Hollywood. Sem grandes surpresas, a neozelandesa Jane Campion venceu a estatueta de direção por Ataque dos Cães e tornou-se a terceira mulher a ganhar na categoria – junto de Cholé Zhao, diretora de Nomadland, e Kathryn Bigelow, que comandou Guerra ao Terror. Nas categorias de atuação, as previsões das premiações anteriores mostraram-se ainda mais certeiras: Will Smith levou a melhor por King Richard – Criando Campeãs, e Jessica Chastain venceu a estatueta pelo seu papel em Os Olhos de Tammy Feye. O azarão No Ritmo do Coração desbancou grandes produções como Ataque dos Cães, o favorito, e Duna, e venceu o maior prêmio da noite consagrando-se como melhor filme. O longa vinha comendo pelas beiradas durante a temporada de premiações.

Nas categorias de coadjuvantes, a atriz Ariana Debose levou o prêmio de melhor atriz por seu papel em Amor, Sublime Amor – Rita Moreno, que também está presente no filme já arrebanhou um Oscar pelo mesmo papel na versão original do clássico musical. Seguindo a mesma tendência, o ator Troy Kotsur, que levou os principais prêmios da temporada, fez história ao se tornar o primeiro homem surdo a ganhar um Oscar por No Ritmo do Coração. Com uma apresentação cheia de latinidades da música Não Falamos do Bruno, que não estava indicada como canção original, o filme Encanto, da Disney, levou o prêmio de melhor animação. O longa autobiográfico de Keneth Branagh, Belfast, sobre os conflitos na Irlanda do Norte na década de 1960 venceu o prêmio de roteiro original. Na categoria de melhor roteiro adaptado, No Ritmo do Coração, novamente, levou a melhor. A produção é uma adaptação do francês A Família Bélier.

Confira abaixo a lista completa de ganhadores:

Melhor filme

Belfast

No Ritmo do Coração – VENCEDOR

Duna

Não Olhe para Cima

Drive My Car

King Richard – Criando Campeãs

Licorice Pizza

Ataque dos Cães

O Beco do Pesadelo

Amor, Sublime Amor

Melhor diretor

Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza

Ryusuke Hamaguchi, por Drive My Car

Kenneth Branagh, por Belfast

Jane Campion, por Ataque dos Cães – VENCEDORA

Steven Spielberg, Amor, Sublime Amor

Melhor ator

Benedict Cumberbatch, por Ataque dos Cães

Andrew Garfield, por Tick, Tick … Boom!

Will Smith, por King Richard – Criando Campeãs – VENCEDOR

Denzel Washington, por A Tragédia de Macbeth

Javier Bardem, por Being the Ricardos

Melhor atriz

Nicole Kidman, por Being the Ricardos

Olivia Colman, por A Filha Perdida

Kristen Stewart, por Spencer

Penélope Cruz, por Mães Paralelas

Jessica Chastain, por Os Olhos de Tammy Faye – VENCEDORA

Melhor ator coadjuvante

Troy Kotsur, por No Ritmo do Coração – VENCEDOR

Ciarán Hinds, por Belfast

Kodi Smit-McPhee, por Ataque dos Cães

Jesse Plemons, por Ataque dos Cães

J.K. Simmons, por Being the Ricardos

Melhor atriz coadjuvante

Jessie Buckley, por A Filha Perdida

Ariana DeBose, por Amor, Sublime Amor – VENCEDORA

Judi Dench, por Belfast

Kirsten Dunst, por Ataque dos Cães

Aunjanue Ellis, por King Richard – Criando Campeãs

Roteiro original

Belfast – VENCEDOR

Não Olhe para Cima

King Richard – Criando Campeãs

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Roteiro adaptado

No Ritmo do Coração – VENCEDOR

Drive My Car

Duna

A Filha Perdida

Ataque dos Cães

Animação

Encanto – VENCEDOR

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Flee

Raya e o Último Dragão

Luca

Filme internacional

Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi (Japão) – VENCEDOR

Flee, de Jonas Poher Rasmussen (Dinamarca)

A Mão de Deus, de Paolo Sorrentino (Itália)

Lunana: A Yak in the Classroom, de Pawo Choyning Dorji (Butão)

The Worst Person in the World, de Joachim Trier (Noruega)

Continua após a publicidade

Documentário

Summer of Soul (…ou, Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada) – VENCEDOR

Flee

Attica

Ascension

Writing With Fire

Canção original

No Time to Die, do filme 007 – Sem Tempo para Morrer, de Billie Eilish e Finneas O’Connell – VENCEDOR

Dos Oruguitas, do filme Encanto, de Lin-Manuel Miranda

Somehow You Do, do filme Four Good Days, de Diane Warren

Be Alive, do filme King Richard – Criando Campeãs, de Beyoncé Knowles-Carter e Dixson

Down to Joy, do filme Belfast, de Van Morrison

Trilha sonora original

Não Olhe para Cima, de Nicholas Britell

Duna, de Hans Zimmer – VENCEDOR

Encanto, de Germaine Franco

Mães Paralelas, de Alberto Iglesias

Ataque dos Cães, de Jonny Greenwood

Melhor edição de som

Belfast

Duna – VENCEDOR

007 – Sem Tempo para Morrer

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Fotografia

Duna – VENCEDOR

O Beco do Pesadelo

A Tragédia de Macbeth

Amor, Sublime Amor

Ataque dos Cães

Efeitos visuais

Duna – VENCEDOR

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis

007 – Sem Tempo para Morrer

Free Guy

Figurino

Cruella – VENCEDOR

Cyrano

Amor, Sublime Amor

O Beco do Pesadelo

Duna

Maquiagem e cabelo

Duna

Casa Gucci

Cruella

Um Príncipe em Nova York 2

Os Olhos de Tammy Faye – VENCEDOR

Montagem

Não Olhe para Cima

Duna – VENCEDOR

King Richard – Criando Campeãs

Ataque dos Cães

Tick, Tick… Boom!

Design de produção

O Beco do Pesadelo

Duna – VENCEDOR

Ataque dos Cães

A Tragédia de Macbeth

Amor, Sublime Amor

Documentário curta-metragem

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball – VENCEDOR

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Curta de ficção

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye – VENCEDOR

On My Mind

Please Hold

Curta de animação

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

A Sabiá Sabiazinha

The Windshield Wiper – VENCEDOR