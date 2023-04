‘O Poder’: série da Amazon explora visão pop do empoderamento feminino

O Poder (disponível no Amazon Prime Video)

Ao redor do globo, garotas adolescentes repentinamente ganham um dom peculiar. Em momentos de estresse, excesso de adrenalina ou vulnerabilidade, raios podem sair dos dedos de uma herdeira bastarda da máfia britânica (Ria Zmitrowicz), de uma jovem abusada pelo pai (Halle Bush), ou de uma adolescente rebelde (Auli’i Cravalho), entre outras, causando pequenos choques ou descargas elétricas letais — por acidente ou não. Resta aos adultos, liderados pela política Margot (Toni Collette), responder ao dilema que o fenômeno impõe: deve-se conter as jovens superpoderosas ou apoiá-las em sua luta pela instauração de um novo equilíbrio de poder entre os gêneros? Visão pop do empoderamento feminino, a trama é baseada no romance best-seller de Naomi Alderman, e foi desenvolvida por uma equipe criativa composta só de mulheres.