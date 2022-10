A mensagem de texto que ‘Viserys’ recebeu de George R.R. Martin

Única alma minimamente boa no universo de Game of Thrones, o rei Viserys Targaryen foi o grande destaque do oitavo episódio de A Casa de Dragão, exibido pela HBO neste domingo. Sem spoilers, essa nota tem apenas um intuito: elogiar Paddy Considine. Primeiro ator a ser anunciado no elenco da série, o inglês de 49 anos assumiu a peruca loira — e posteriormente a decrepitude — do rei, e conseguiu transmitir força e gentileza em um papel difícil dentro de um cenário perturbador. Os aplausos dos espectadores da série se estenderam também ao criador deste mundo fantástico, o escritor George R.R. Martin.

Considine contou, em entrevista à revista GQ, que recebeu uma curiosa mensagem de texto de Martin, que dizia: “Seu Viserys é bem melhor que o meu Viserys”. O ator, claro, ficou feliz. “Só isso me basta”, disse. À publicação, Considine ainda analisou o personagem. “Existe uma percepção de que ele é fraco, mas acho isso sem pé nem cabeça. Ele é muito dedicado ao trabalho. O senso de propósito é o que o move.” Desde a exibição do mais recente episódio da saga, Considine virou assunto quente nas redes sociais e um nome em alta para concorrer ao Emmy no ano que vem. Uma indicação (e possível vitória) digna de um rei.