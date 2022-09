Superior, ‘A Casa do Dragão’ cuspiu fogo em ‘Os Anéis de Poder’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A série A Casa do Dragão, da HBO, estreou muito perto de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, do Prime Video, da Amazon. Logo começou uma especulação sobre quem levaria a melhor numa suposta guerra das fantasias da TV. Agora, já na reta final das primeiras temporadas das duas séries, não restam dúvidas de que A Casa do Dragão é bastante superior. As razões são variadas, entre elas a de que a série derivada de Game of Thrones é muito mais dinâmica — mas, principalmente, porque ela entendeu um elemento importante do nosso mundo atual, que o drama inspirado na obra de J.R.R. Tolkien não assimilou: o de que o bem e o mal absoluto são temas de contos de fadas.