A esperada tábua de salvação da Globo após o fiasco de ‘Travessia’ e ‘BBB’

Com o fim do sofrível BBB23 na próxima terça-feira, 25, e da cansativa Travessia em 5 de maio, a Globo se agarra à esperança de que a próxima novela das 9, Terra e Paixão, seja sua tábua de salvação do ibope. Escrita por Walcyr Carrasco, autor que tem sucessos de audiência em seu currículo, o folhetim começou a ser divulgado na programação da emissora com chamadas atrativas e que dão um tom de dramalhão mexicano. Protagonizada por Bárbara Reis como a mocinha Aline, a trama terá o agronegócio como tema central. A personagem ficará viúva logo no início por causa de uma disputa de terras que acabará com seu marido sendo morto. Com o filho pequeno, ela tentará reerguer uma fazenda produtiva que competirá com o império de Antonio La Selva (Tony Ramos) e no meio do caminho acabará em uma das pontas de um triângulo amoroso com os dois filhos do produtor rural, Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro).

O mais aguardado está entre nós: o trailer de #TerraEPaixão, sua nova novela das nove! 🚜❤️ Eu tô emocionada e muito ansiosa pra chegada desse novelão. Em maio, na sua telinha 📺 pic.twitter.com/4ussclZiG0 — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 12, 2023

Caio e Daniel dividem o mesmo sangue e o mesma ambição: a sucessão dos negócios do pai, Antonio La Selva! Quem será o escolhido? 👀 É novelão, é #TerraEPaixão! Estreia dia 8 🚜❤️ pic.twitter.com/4EZjT8QUvn — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 17, 2023

A luta pelo poder e a busca pelo verdadeiro amor se entrelaçam em #TerraEPaixão! Se prepare para uma história envolvente que vai te prender do começo ao fim ✨ Estreia dia 8 de maio 🚜❤️ pic.twitter.com/TNkurPBHdj — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 18, 2023

Walcyr Carrasco costuma criar tramas mirabolantes, mas que funcionam com o público. Foi o caso de A Dona do Pedaço, a última novela das 9 da Globo de grande sucesso, chegando a bater 45 pontos de audiência em São Paulo, com uma história sobre a boleira Maria da Paz (Juliana Paes) e seu império confeiteiro. A trama também contou com as armações da trambiqueira Josiane (Agatha Moreira), do sucesso da blogueira Vivi (Paolla Oliveira) e a vilã criada em um convento Fabiana (Nathalia Dill), que amava repetir esse bordão incansavelmente. Novela das 6, Êta Mundo Bom! também foi hit tanto em sua exibição original, em 2016, quanto na reprise do Vale a Pena Ver de Novo em 2020 — 30 e 22 pontos de média, respectivamente.

Já o atual folhetim das 21h, Travessia, de Gloria Perez, dificilmente passará os 30 pontos no horário nobre da Globo. Com casos de assédio e acusações de racismo, o BBB23 não superou os 23 pontos até agora e até perdeu público desde sua estreia, quando registrara 22,7 pontos — a maior audiência da edição até o momento.

