Assédio no ‘BBB23’ é prova de que já passou da hora do reality acabar

Um dos sucessos comerciais mais rentáveis da Globo, o Big Brother Brasil já está na sua 23ª edição e não tem previsão de acabar, justamente por ser extremamente lucrativo para a emissora. Apesar disso, o reality já deixou de ser um programa de entretenimento para se tornar palco de comportamentos inadmissíveis. Na madrugada desta quinta-feira, 16, dois casos de assédio na casa mais vigiada do país repercutiram a todo vapor nas redes sociais. Escolhida para participar de um intercâmbio de BBBs, entre Brasil e México — para onde foi a já eliminada Key Alves –, a mexicana Dania Mendez chegou ao programa na tarde de ontem, deixando todos os doze participantes remanescentes no reality estarrecidos. A influenciadora, entretanto, acabou objetificada por dois colegas: o cantor de funk MC Guimê e o lutador de MMA Antônio “Cara de Sapato”.

Durante a festa do líder de Guimê, o funkeiro abusou de bebida alcoólica e passou a mão no corpo de Dania sem autorização, gerando um desconforto visível. Já o atleta forçou beijos, apalpou as pernas da mexicana e forçou seu corpo sobre o dela em uma das camas da casa. Tudo, é claro, foi feito em tom de “brincadeira”. Pela ótica de quem vê as imagens, o assédio ficou evidente. Na manhã pós-festa, é como se nada tivesse acontecido. Como de praxe e em busca por audiência, o diretor do programa J.B. Oliveira, o Boninho, anunciará as providências a serem tomadas — se elas existirem — no programa ao vivo da noite de hoje, por meio do apresentador Tadeu Schmidt.

Em outros momentos do BBB23, o programa fez vista grossa a agressões físicas. Foi o caso do tapa acidental de Bruna Griphao na participante Amanda Meirelles, durante uma briga entre a atriz e Ricardo “Alface”; além dos tapas propositais de Larissa Santos em Fred “Desimpedidos”, após ser provocada em uma brincadeira com espuma de barbear. Os casos resultaram em sermões de Schmidt aos confinados.

Com um faturamento comercial de 1 bilhão de reais neste ano, o Big Brother Brasil é inegavelmente lucrativo, mesmo sem reverter em audiência na TV aberta, com uma média de ibope de 19 pontos — a mais baixa da história. Isso mostra que acompanhar o reality virou mais do que uma experiência antropológica, e, sim, teste de insalubridade. Aumenta e destrói a popularidade de seus participantes com uma velocidade impressionante e tem colocado cada vez mais a segurança física e mental dos brothers e sisters em risco, o que leva ao questionamento: ainda é um programa de entretenimento ou uma simulação de Black Mirror? Mas, ainda há quem goste.

