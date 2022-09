‘A Casa do Dragão’: quem é o personagem ardiloso que rouba a cena na série

Durante a festança em comemoração ao nascimento de Aegon, primeiro filho homem do Rei Viserys I (Paddy Considine) com Alicent Hightower, Larys Strong (Matthew Needham) pede permissão para se juntar às mulheres da corte em suas conversas, em vez de acompanhar os cavaleiros nas caçadas. Conhecido como Pé Torto e portador de uma deficiência nas pernas, o homem misterioso nunca teve como opção o campo de batalha para jogar o jogo dos tronos — e por isso decidiu movimentar as peças por baixo dos panos, usando a informação como trunfo. Durante o sexto episódio de A Casa do Dragão, exibido neste domingo, 25, Larys intrigou ainda mais o público ao colocar suas garras de fora e mostrar de que lado da guerra está, confirmando uma teoria do livro que inspirou o prelúdio de Game of Thrones.

Após um salto temporal de dez anos, o espectador viu se acirrar ainda mais a rivalidade pela sucessão ao Trono de Ferro entre a princesa Rhaenyra e a rainha Alicent, interpretadas na fase adulta por Emma D’Arcy e Oliva Cooke, respectivamente. Larys Strong, mais enigmático no começo da temporada, agora provou que está do lado dos Verdes na Dança dos Dragões. Após conversar com a rainha, Larys notou que Alicent sente falta do pai, Otto Hightower (Rhys Ifans), ao seu lado na corte. E decidiu dar um empurrão para trazê-lo de volta — mas à sua maneira. Seu pai, o Mão do Rei Lyonel Strong (Gavin Spokes), pediu para retornar a Harrenhall com seu outro filho, Harwin Strong (Ryan Corr), após “boatos” (que o público sabe ser verdade) de que Harwin é o verdadeiro pai dos três filhos de Rhaenyra. O rei concede o pedido, mas logo após chegarem ao castelo os dois morrem durante a noite em um terrível incêndio.

No livro Fogo e Sangue, base para A Casa do Dragão, existem teorias sobre o culpado pela morte de Harwin e Lyonel — mas a série confirmou que foi Larys Strong que mandou matar o próprio pai e o irmão. Assim, ele se tornou o único herdeiro de Harrenhall e futuro Lorde do castelo, e de quebra provou para Alicent que é capaz de tudo para ajudá-la na guerra contra Rhaenyra. Com a morte de Lyonel, Otto deve retornar ao posto de Mão do Rei e aos corredores da Fortaleza Vermelha em Porto Real. Resgatando a mesma essência de personagens estrategistas de Game of Thrones, como Varys e Mindinho, Larys Strong ainda terá papel crucial no conflito entre Verdes e Negros, provando que uma guerra não é feita apenas de espadas e dragões, mas também de muita intriga e sagacidade.

