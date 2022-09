A audiência recorde da Globo com debate de presidenciáveis

O embate entre os presidenciáveis – que se estendeu da noite de quinta-feira, 29, à madrugada de sexta – rendeu à Globo uma audiência média de 25 pontos em todo o Brasil, revelaram os dados consolidados do Painel Nacional de TV, da Kantar Ibope Media. É o melhor resultado para um debate de 1º turno desde 2006, quando Lula e seu atual vice, Geraldo Alckmin, duelavam e lideravam as pesquisas.

Iniciado às 22h30, o debate herdou a audiência de Pantanal, e se manteve nos 30 pontos durante o primeiro bloco. À medida que o programa avançava madrugada adentro, o público foi diminuindo, mas a audiência seguiu bem acima da média para o horário. Na Grande São Paulo, a Globo marcou 24,3 pontos, contra 4,5 da Record, 3,6 do SBT e 1,2 da Band.

Na eleição de 2006, vencida por Lula no segundo turno contra o atual vice Alckmin, a Globo atingiu os 30 pontos de média no embate do primeiro turno. Antes disso, em 2002, quando o petista foi eleito pela primeira vez disputando contra José Serra, o debate às vésperas do primeiro turno teve média de 31 pontos.

Nos anos seguintes, sem Lula, os números foram todos inferiores aos dessa quinta-feira. Nas eleições passadas, em 2018, com Haddad e Bolsonaro liderando as pesquisas, a emissora registrou média de 22 pontos — na ocasião, Bolsonaro se recusou a comparecer, e deu uma entrevista à Record no mesmo horário. Em 2014, o público foi ainda menor: com Dilma e Aécio Neves à frente da disputa, a marca foi de 20,9 pontos, abaixo dos 22,7 de 2010, quando a petista concorria pela liderança com José Serra, do PSDB.