Nem Lula, nem Bolsonaro: o candidato que tirou Bonner do sério em debate

Durante o debate entre presidenciáveis na Globo na noite desta quinta-feira, 29, o apresentador William Bonner perdeu a paciência com o candidato padre Kelmon, do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro, que interrompeu repetidamente a resposta de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores). Pelas regras do debate, assinadas por todos os participantes, cada candidato deveria respeitar o tempo de fala do oponente. Durante uma pergunta de Kelman a Lula, o petista se incomodou e os dois começaram um embate. Bonner precisou cortar o áudios até os ânimos se acalmarem. Em sequência, a fala do ex-presidente foi interrompida novamente, irritando, de fato, o âncora do Jornal Nacional.

“Padre Kelman, o senhor realmente decidiu instituir uma nova regra neste debate. O senhor poderia olhar para mim, respeitosamente. O senhor restituitui uma nova regra neste debate, ela não existia. Eu pedi para o senhor diversas vezes, pedi apenas para que o senhor aguarde a fala do seu oponente e retorne ao seu assento, como fizeram todos os demais”, exigiu o jornalista, ríspido.