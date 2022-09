Debate na Globo: o alívio cômico criado por candidata contra padre

Candidata à presidência pelo União Brasil, Soraya Thronicke criou alguns momentos de alívio cômico durante o debate da Globo entre os presidenciáveis na noite desta quinta-feira, 29. A senadora de Mato Grosso do Sul rivalizou com o padre Kelmon, candidato do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), em diversos momentos do último debate antes das eleições, que ocorrem no próximo domingo, 2. Soraya escolheu Kelmon para fazer sua primeira pergunta no debate, e errou seu nome, o chamando de “padre Kelson”, “padre Kelvin” e depois “candidato padre”. A política declarou que o falso religioso estava agindo como cabo eleitoral de Jair Bolsonaro (PL).

Ao questionar sobre os quase 700 mil brasileiros mortos pela Covid-19 durante o governo Bolsonaro, ela perguntou se o padre tinha medo de ir para o inferno. Além disso, a candidata debochou do rival ao dizer que ele era um padre de festa junina. Os embates de Soraya Thronicke rapidamente viralizaram nas redes sociais, levando a advogada ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter.