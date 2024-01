STJ pede que TRFs enviem nomes de candidatos a vaga na Corte

O STJ solicitou na sexta-feira aos presidentes dos Tribunais Regionais Federais que enviem os nomes de seus integrantes que desejam concorrer à vaga aberta na Corte com a aposentadoria da agora ex-ministra Assusete Magalhães, oficializada na segunda-feira passada.

O ofício foi enviado aos TRFs pelo ministro Og Fernandes, presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, com o pedido para que os nomes dos candidatos sejam enviados até 15 de março — mesma data estipulada para que a PGR encaminhe uma lista com seis membros do Ministério Público Federal interessados em ocupar a vaga da ex-ministra Laurita Vaz, que se aposentou em outubro do ano passado.

Como mostrou o Radar no começo do mês, os principais concorrentes à vaga de Assusete devem ser Ney Bello, desembargador do TRF-1, e Rogério Favreto, do TRF-4.

Nos bastidores, Bello tem o apoio do conterrâneo maranhense Flávio Dino, que assumirá uma cadeira no STF daqui a um mês. Favreto, por sua vez, ficou conhecido por ter mandado — sem sucesso — libertar Lula da prisão quando a Operação Lava- Jato ainda estava em alta, em julho de 2018.

Outros candidatos deverão ser Rogério Fialho (TRF-5), Mônica Sifuentes (TRF-6), Daniele Maranhão (TRF-1) e Carlos Brandão (TRF-1).

Continua após a publicidade