Ministério Público tem até março para enviar lista sêxtupla à vaga no STJ

​O STJ enviou um ofício à PGR para que encaminhe à Corte, até o dia 15 de março, a lista com seis membros do Ministério Público Federal interessados em concorrer à vaga da ex-ministra Laurita Vaz, que se aposentou em outubro do ano passado. Os candidatos devem ter idade entre 35 e 70 anos.

Depois de receber a lista sêxtupla, o Superior Tribunal de Justiça deverá marcar uma sessão plenária para escolher três nomes, que serão submetidos ao presidente da República.

Caberá a Lula escolher um deles, que terá passar pelo crivo do Senado antes de ser nomeado e tomar posse como ministro do STJ.