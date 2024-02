Perillo e Leite decidem a quantas capitais o PSDB vai concorrer em 2024

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, jantou nesta quarta-feira com seu sucessor, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na sede do governo gaúcho. No encontro, eles decidiram que os tucanos vão disputar as eleições de outubro em dez a 12 capitais, com candidaturas próprias.

Entre elas estão Curitiba, Vitória, Goiânia, Campo Grande e Porto Alegre. Na capital gaúcha, Perillo e Leite defendem a candidatura da deputada estadual Delegada Nadine Anflor. O entrave é a federação com o Cidadania, já que o partido pretende lançar a deputada federal Ana Ortiz.

A ida ao Rio Grande do Sul é a primeira viagem oficial de Perillo como presidente nacional do PSDB. O chefe do partido, porém, já participou de conversas em São Paulo há duas semanas.