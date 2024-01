Novo chefe do PSDB adia reunião de tucanos de SP ao ver o tamanho do caos

Eleito presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo afirmou à imprensa que resolver o racha do tucanato paulista é uma prioridade na gestão. Ele marcou uma reunião com a executiva de São Paulo para a segunda-feira, mas mudou a estratégia depois de ver o tamanho do problema.

Antes de um encontro amplo, Perillo tem feito reuniões individuais para identificar os problemas caso a caso. Nesta terça, por exemplo, ele se reuniu com o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), que pretende ser o candidato da federação nas eleições de outubro em Campinas. Carlos Pignatari, integrante da bancada tucana na Assembleia de São Paulo e ex-presidente da Alesp, também participou da conversa.

Zimbaldi é o segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, em empate técnico com o atual prefeito, Dário Saadi. Em 2020, Sampaio saiu do governo do então prefeito Jonas Donizette (hoje deputado federal pelo PSB) para se aliar ao parlamentar do Cidadania, que perdeu as eleições para Saadi. Neste ano, Rafa Zimbaldi afirma que Donizette e Sampaio estão unidos para tirá-lo da jogada e deixar o caminho livre para a reeleição de Saadi.

Nem mesmo pontos mais estruturais são consenso no PSDB paulista. Nas conversas em São Paulo, Perillo tem afirmado que as convenções estaduais ocorrem em 18 de fevereiro. Paulo Serra, chefe do partido no Estado, prefere não ter a data como certa. Ele gostaria de deixar as eleições internas para o fim de fevereiro, ou para março, para regularizar mais diretórios municipais.