A conversa de Leite sobre a candidatura de Juliana Brizola em Porto Alegre

Partido da base de Lula em Brasília, o PDT abriu conversa com o PSDB em Porto Alegre. O chefe do partido trabalhista no Rio Grande do Sul, Romildo Bolzan, se reuniu com o governador Eduardo Leite para tratar sobre as eleições municipais na capital gaúcha logo após ter fechado aliança com o PSB — também governista no âmbito federal.

Em Porto Alegre, o PDT já tem uma pré-candidata. Trata-se da deputada federal Juliana Brizola, neta do fundador do partido. Ela não teria problemas em ser vice de uma chapa que consiga derrotar o atual prefeito, Sebastião Melo (MDB) ou a deputada Maria do Rosário, nome já anunciado pelo PT para as eleições municipais.

O problema, em uma possível aliança do PDT com o PSDB, seria encontrar um quadro com chance de vitória na corrida eleitoral. Os tucanos, como mostrou o Radar, querem emplacar candidaturas próprias nas principais cidades do país. A executiva nacional acredita que os palanques municipais são uma boa oportunidade para levantar as bandeiras da reconstrução do partido.