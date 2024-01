Por que o PSDB agora quer candidato próprio nas maiores cidades do país

Em processo de reconstrução, ganha força no PSDB nacional, o entendimento de que as eleições municipais nas principais cidades do país podem servir de vitrine para as ideias que norteiam o partido.

Em São Paulo, o nome mais viável seria o do ex-ministro Andrea Matarazzo, hoje filiado ao PSD, mas que demonstra vontade de retornar ao quadro tucano.

O ex-deputado estadual Marco Vinholi e o ex-governador Rodrigo Garcia correm por fora.

Já no Rio de Janeiro, a palavra final é do deputado federal e ex-senador Aécio Neves, de Minas Gerais.