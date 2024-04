O recado de Lula ao “bilionário tentando fazer foguete”

Em discurso durante o lançamento do programa União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais, nesta terça, 9, o presidente Lula fez menção a um “bilionário” que está “tentando fazer foguete”, em referência indireta a Elon Musk, dono do X (ex-Twitter) e da SpaceX — empresa de transporte espacial.

A fala ocorreu em meio aos ataques de Musk ao ministro Alexandre de Moraes, do STF e do TSE. Na noite desta segunda, o empresário sul-africano escreveu na rede social que Moraes se tornou um ditador, por manter Lula em uma “coleira”.

No evento realizado no Palácio do Planalto, o presidente afirmou que hoje “temos gente que não acredita que o desmatamento, que as queimadas prejudicam o planeta Terra, e muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme que é o nosso planeta, que a gente não tem para onde fugir”.

“Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem pra ver se encontra algum espaço lá fora, não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. Ele vai ter que utilizar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, a melhorar a vida das pessoas”, complementou Lula, no recado velado a Musk.

Nesta segunda, a primeira-dama Janja da Silva foi às redes sociais criticar os ataques de Elon Musk a Moraes, dizendo que as falas do bilionário fazem parte de “uma ação coordenada contra a democracia” e que “o mundo civilizado não pode ficar de joelhos”.