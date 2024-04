Elon Musk sobe o tom e chama Alexandre de Moraes de ‘ditador’

O empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), subiu o tom nesta segunda-feira, 8, ao voltar a criticar o ministro do STF Alexandre de Moraes. Musk chamou Moraes de “ditador do Brasil” e disse que o ministro “tem Lula em uma coleira”.

O empresário também afirmou, mais cedo, em resposta a uma postagem do deputado Marcel Van Hattem, que Moraes “deveria ser julgado por seus crimes” e disse, sem apresentar provas, que o ministro “tirou Lula da prisão e pôs o dedo na balança para que Lula fosse eleito”. “Lula obviamente não vai agir contra ele [Moraes]. A próxima eleição vai ser crucial”, escreveu.

Em seguida, Musk questionou: “Por que o Parlamento permite a Alexandre [de Moraes] o poder de um ditador brutal? Eles foram eleitos, ele não. Jogue-o fora”.

How did @Alexandre de Moraes become the dictator of Brazil? He has Lula on a leash 😂

But since Alexandre pulled Lula out of prison and put his thumb on the scale to get Lula elected, Lula will obviously not take action against him.

The next election will be key.

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2024