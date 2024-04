Melhor chef do mundo, Janaína Torres vai palestrar no iFood Move

Eleita a melhor chef do mundo pelo World’s 50 Best, importante ranking mundial da gastronomia, Janaína Torres será uma das participantes da primeira edição do iFood Move — evento de food delivery que será promovido pelo iFood nos dias 25 e 26 de setembro, em São Paulo. A pré-venda de ingressos começou às 10h desta terça-feira, pelo site da Sympla.

Janaína é proprietária do restaurante A Casa do Porco e responsável pelo Bar da Dona Onça, pela lanchonete Hot Pork, focada em cachorro-quente, pela Sorveteria do Centro e pelo Merenda da Cidade, em São Paulo.

O encontro é destinado a donos de restaurantes e promete reunir os maiores nomes do mercado para compartilhar experiências e gerar conexões e conversas sobre inovação, inteligência artificial, crescimento e empreendedorismo. Os chefs Renata Vanzetto e Rodrigo Oliveira também estão confirmados no evento.

Outro participante do iFood Move será Jay Livingston, diretor de marketing do Shake Shack, uma das mais populares hamburguerias de Nova York, que fará sua primeira palestra no Brasil.