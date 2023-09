Marcos do Val se filia ao PSDB, que volta a ter três senadores

Enrolado com o STF por conta do plano golpista com o ex-presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, o senador Marcos do Val, do Espírito Santo, anunciou há pouco que deixou o Podemos e se filiou ao PSDB, que volta a ter três senadores.

Ele exibiu um ofício enviado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para informar sobre a mudança ao lado de Izalci Lucas, líder da diminuta bancada tucana na Casa.

Com apenas dois integrantes (Izalci e Plínio Valério) depois que Alessandro Vieira migrou para o MDB, a legenda havia perdido o direito regimental de ocupar uma imponente sala de liderança ao lado do plenário no Senado.

O privilegiado espaço já era cobiçado por outros partidos que disputavam junto a Pacheco o direito de usá-lo, como mostrou o Radar no mês passado.

Em nota, Do Val disse que aceitou o convite para se filiar ao PSDB em comum acordo com o Podemos e a anuência da presidente nacional da legenda, a deputada federal Renata Abreu. E que vai passar a liderar um bloco parlamentar de oposição ao governo Lula no Senado composto pelos nove senadores dos dois partidos.

