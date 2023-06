Senador Alessandro Vieira acerta filiação ao MDB

Filiado ao PSDB de Sergipe, o senador Alessandro Vieira acertou há pouco, no Senado, sua filiação ao MDB do líder Eduardo Braga.

A conversa que selou a chegada de Vieira ao partido contou com a presença de Braga, Renan Calheiros e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que foi candidata ao Planalto pela legenda.

Vieira também recebeu cumprimentos de Rodrigo Pacheco, o chefe do Senado, e de Baleia Rossi, presidente do partido.

A bancada do MDB agora conta com 11 senadores e é a terceira maior da Casa, atrás apenas do PSD (14) e do PL (12).

Já o PSDB terá apenas dois representantes no Senado, o segundo menor número de um partido atualmente.

