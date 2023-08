Com apenas dois senadores, PSDB vai ser despejado da sala da liderança

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com apenas dois senadores, o PSDB será despejado da imponente sala de liderança que ocupa no Senado, ao lado do plenário da Casa.

Nanico, o partido não tem mais direito regimental a ocupar o privilegiado espaço, já cobiçado por outros partidos que disputam junto a Rodrigo Pacheco o direito de usá-lo.

O Podemos e até a Liderança do Governo no Senado tentam ficar com a sala, uma das últimas lembranças da finada relevância política tucana.