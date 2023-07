PF confirma reunião no Alvorada e cita ‘caráter ambíguo’ de Marcos do Val

O relatório da Polícia Federal sobre o conteúdo extraído do celular de Marcos do Val (Podemos-ES) confirmou que o senador esteve no Palácio do Alvorada em 8 de dezembro de 2022, quando mensagens indicam ter havido um encontro do senador com Daniel Silveira e o então presidente Jair Bolsonaro.

Do Val recebeu do então deputado e enviou para seu motorista a localização de um estacionamento público próximo à residência oficial da Presidência da República. Era lá que um outro carro buscaria os dois para entrarem no palácio e, ao que tudo indica, conversarem com Bolsonaro.

Descrevendo em detalhes a comunicação de Do Val com Silveira, Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, o documento da PF também classifica a atuação do senador no caso como “de caráter absolutamente ambíguo”.

“(Marcos do Val) parecia valer-se de prints de conversas com as mais altas autoridades da República para, colocando-as umas contra as outras, angariar prestígio pessoal e político”, diz o relatório da corporação.

