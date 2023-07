Enquanto o Planalto negocia, sobrevida de Daniela Carneiro já dura um mês

Na quinta-feira passada, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou que Daniela Carneiro seria substituída pelo deputado federal Celso Sabino no comando do Ministério do Turismo, após uma reunião com Lula. Até o momento, no entanto, ela continua no cargo. E com alguma dose de constrangimento, segundo aliados ouvidos pelo Radar.

Mas a sobrevida da esposa do prefeito de Belford Roxo, Waguinho, já dura um mês. No dia 13 de junho, o casal se reuniu com o presidente no Palácio do Planalto para discutir a troca, que não foi sacramentada porque o governo ainda negocia os termos e a extensão das mudanças com o União Brasil e partidos do Centrão.

“O presidente Lula e eu nos reuniremos com o presidente e os líderes do União Brasil, em data a ser definida amanhã, para receber a indicação do deputado Celso Sabino, que vai liderar a pasta do Turismo”, afirmou Padilha, em nota divulgada na noite da última quinta. Mais cedo, no mesmo dia, o chefe da Secom, Paulo Pimenta, anunciou que Daniela continuaria, por enquanto, no cargo.

“O presidente agradeceu a ministra pelo excelente trabalho feito pela recuperação do Turismo no Brasil e pela disposição dela de permanecer contribuindo com o governo no Congresso, com o protagonismo de ser a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro”, acrescentou Padilha no comunicado.

Nesta terça, Lula deveria receber o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para tratar de cargos para o partido, mas o encontro acabou não acontecendo.

Continua após a publicidade

Siga