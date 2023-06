Ministra do Turismo ganha sobrevida após conversa com Lula no Planalto

Em meio à pressão do União Brasil pela demissão da ministra do Turismo, o presidente Lula deu sobrevida a Daniela Carneiro, após se reunir com ela no Palácio do Planalto na manhã desta terça.

Ela deverá participar às 15h de uma audiência na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, para apresentar planos e programas do ministério para 2023. E também deverá participar da reunião ministerial convocada por Lula para quinta-feira.

Deputada mais votada do Rio de Janeiro nas eleições do ano passado, ela é esposa do prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, que migrou para o Republicanos após uma crise no diretório estadual do partido.

O encontro entre a ministra e Lula não estava na agenda oficial de nenhum dos dois. Waguinho e Alexandre Padilha, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, também participaram do encontro, que durou cerca de uma hora.

Licenciada da Câmara dos Deputados, Daniela pediu desfiliação do União Brasil há pouco mais de dois meses e se tornou alvo da cúpula do partido — que quer emplacar no seu lugar o deputado federal Celso Sabino (PA), também da legenda.