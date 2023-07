Padilha anuncia troca no Turismo e diz que Sabino será o novo ministro

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou há pouco a troca no Ministério do Turismo. Nesta sexta, Lula vai decidir com líderes do União Brasil uma data para se reunir e ajustar a indicação do deputado Celso Sabino.

“O presidente Lula e eu nos reuniremos com o presidente e os líderes do União Brasil, em data a ser definida amanhã, para receber a indicação do deputado Celso Sabino, que vai liderar a pasta do Turismo”, disse Padilha, em nota.

Mais cedo, o chefe da Secom, Paulo Pimenta, disse que Daniela Carneiro continuaria, por enquanto, no cargo. No entanto, o ministro responsável pela articulação política soltou um comunicado cerca de duas horas depois reafirmando a troca que já circula há um mês nos bastidores do Planalto.

A manifestação de Padilha saiu instantes após uma nota divulgada pelo diretório nacional do União Brasil em que parlamentares falam em adiar para o segundo semestre a votação da Reforma Tributária. Celso Sabino era um dos signatários da carta, assim como, o presidente nacional da sigla, Luciano Bivar. O líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento, não assinou.

Na tarde desta quinta-feira, Lula, Padilha, Daniela Carneiro e Waguinho, prefeito de Belford Roxo e marido da ministra demissionária, se reuniram para acertar a mudança na pasta. O ministro das Relações Institucionais comentou sobre o encontro na carta que oficializa a troca por Sabino.

“O presidente agradeceu a ministra pelo excelente trabalho feito pela recuperação do Turismo no Brasil e pela disposição dela de permanecer contribuindo com o governo no Congresso, com o protagonismo de ser a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro”.

