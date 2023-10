Castro prepara mudança na segurança pessoal após suspeita de vazamento

Atualizado em 12 out 2023, 13h52 - Publicado em 14 out 2023, 18h01

Por Ramiro Brites

Cabeças vão rolar no Gabinete de Segurança Institucional do Palácio Guanabara, dizem aliados de Cláudio Castro. O governador do Rio de Janeiro tem fortes indícios de que informações sigilosas foram vazadas a adversários.

A traição serviu de munição para opositores pressionarem ainda mais o governo em busca de cargos na Segurança Pública. Como mostrou o Radar, ao menos as polícias Civil, Militar e a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) são alvo de cobiça de deputados estaduais.

Segundo pessoas próximas ao governo, os vazamentos dão conta de conversas recentes entre o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Allan Turnowski, seu sucessor, José Renato Nascimento Torres, e Fernando César Hackme, ex-policial civil e atual assessor da Casa Civil de Castro.

Turnowski foi preso em setembro do ano passado acusado de atrapalhar investigações contra um grupo que extorquia lojistas na Região Serrana no Rio. Investigações suspeitavam de envolvimento com organizações criminosas e jogo do bicho. O ex-policial teve a prisão revogada pelo ministro Kassio Nunes Marques, do STF, semanas depois.

