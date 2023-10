Deputado empurra guarda municipal no RJ e manda recado para Castro e Paes

Atualizado em 11 out 2023, 10h22 - Publicado em 11 out 2023, 10h01

Por Ramiro Brites Atualizado em 11 out 2023, 10h22 - Publicado em 11 out 2023, 10h01

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma discussão entre o deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB) e um guarda municipal, durante uma blitz na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que acaba em ameaça e empurrões. A operação teria sido montada para coibir o tráfego de carros em faixas exclusivas do BRT — ônibus de transporte rápido –, mas segundo o parlamentar a blitz era irregular.

A discussão ocorre quando guardas tentam deter um Kia Soul branco, mas deputados — Fillipe Poubel e Alan Lopes, do PL, também participaram da confusão — querem fazer o veículo passar. Eles alegam que o pneu do caminhão de reboque estava “careca”, e a operação supostamente irregular parou uma mulher com problemas de saúde. Após empurrar o agente de segurança, Amorim diz que foi ameaçado com uma arma de choque.

A briga tem como pano de fundo uma disputa por poder na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Um grupo de deputados quer indicar nomes para cargos de comando, mas o governador Cláudio Castro não tem cedido à pressão. Após a confusão, Amorim publicou nas redes sociais uma indireta ao ex-policial civil e assessor da Casa Civil do Estado, Fernando César Hakme.

“Fiquem atentos, agentes da segurança pública! Aqueles que usam vocês para fins espúrios estão trabalhando mais do que nunca contra a nossa comissão. Mas nós não vamos parar”, escreveu Amorim no X (antigo Twitter).

Na publicação, o deputado também mandou um recado para Eduardo Paes, já que se refere a Comissão Especial contra desordem urbana — a qual Alan Lopes também participa — que tem como principal objetivo desgastar a gestão da prefeitura do Rio. A Polícia Militar divulgou um comunicado sobre o caso que ocorreu na noite de terça-feira.

“Lamentamos profundamente os fatos ocorridos na noite de hoje (terça-feira) na Avenida Brasil, onde profissionais da área de segurança pública foram desrespeitados e humilhados, quando exerciam suas atividades legais. A PMERJ tem por seus preceitos tratar a todos de forma cordial e educada. Aos nossos policiais militares todo o nosso apoio, consideração e respeito”, diz a nota.

Continua após a publicidade

Veja o vídeo:

Publicidade

Siga