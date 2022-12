Às vésperas da posse de Lula, Bolsonaro embarca para os EUA

A dois dias do fim do governo, Jair Bolsonaro deixou o Brasil. O voo, marcado para 13h45, decolou às 14h02 com destino aos Estados Unidos. O presidente desembarca em Orlando às 20h e deve encontrar a família para o fim de ano na Flórida. Os filhos Carlos e Flávio Bolsonaro já estão na América do Norte.

Antes de partir, Jair Bolsonaro fez sua última live enquanto presidente. No discurso de despedida, não reconheceu a derrota para Lula, mas admitiu pela primeira vez que o governo petista tomará posse no dia 1º. Bolsonaro também tentou se desvencilhar de manifestantes que tentaram um atentado, em Brasília, no sábado de Natal.

O presidente usou um avião da FAB para deixar o país e a viagem de volta é incerta, uma vez que Lula já deve estar no comando do Planalto. Em publicação no Diário Oficial desta sexta, Bolsonaro marcou uma agenda internacional até o fim de janeiro. Aliados o aconselharam a “sumir” por mais tempo.

Na ausência de Bolsonaro, Hamilton Mourão assume os compromissos da Presidência da República. Quando questionado se vai passar a faixa presidencial para Lula, o senador eleito pelo Rio Grande do Sul desconversa.