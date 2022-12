Quem passará a faixa a Lula no dia da posse

Jair Bolsonaro, como mostrou o Radar nesta segunda, se prepara para deixar o Brasil na quarta-feira. O destino, segundo aliados, é algum “lugar não turístico” dos Estados Unidos.

Apesar de todos os preparativos entre seus auxiliares, Bolsonaro ainda não cravou que vá mesmo viajar, já que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não concordou com o plano apresentado pelo presidente.

Se Bolsonaro sair mesmo do país na quarta, Hamilton Mourão vai assumir o comando do país. O vice-presidente, no entanto, já avisou que ficará no posto até 31 de dezembro.

No dia 1º de janeiro, se nada mudar, quem estará na rampa para passar a faixa a Lula será o presidente da Câmara, Arthur Lira, o primeiro nome na linha sucessória depois de Mourão.