Bolsonaro e Michelle vivem último impasse antes da despedida do Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites.

Jair Bolsonaro vive um dilema nesta semana derradeira no Planalto. Segundo aliados de primeira hora do presidente, ele deseja deixar Brasília na quarta-feira rumo a um descanso sigiloso em algum lugar dos Estados Unidos. Nada a ver com a história da propriedade de Donald Trump, como chegou a ser ventilado.

O plano é se refugiar em algum destino “não turístico” da terra de Trump. O problema: Michelle Bolsonaro resiste ao plano de deixar o país. No núcleo mais próximo de Bolsonaro, todos os preparativos para a despedida — o que eles estão chamando de “Dia D” — são feitos para que o presidente esteja liberado para viajar na quarta, dia em que muitos bolsonaristas ainda instalados no governo também deixarão a Capital Federal. O que virá depois, no entanto, ainda é uma incógnita.