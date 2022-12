Antes de partir para Miami, Bolsonaro chora e se despede em live

A dois dias da posse de Lula, Jair Bolsonaro retomou um dos principais canais de comunicação com seus apoiadores. Em live, o presidente falou nesta sexta de vários temas que deixou passar no calor do momento, como a tentativa de bolsonaristas de detonar bombas no Distrito Federal.

“Foi difícil ficar dois meses calado trabalhando para buscar alternativas. Qualquer coisa que eu falasse seria um escândalo na imprensa”, justificou Bolsonaro.

Na parte final da transmissão, o presidente retirou os óculos, ficou 28 segundos em silêncio batendo com os dedos sobre a mesa e iniciou um discurso de despedida com a voz embargada.

“Jamais esperava chegar aqui. Se cheguei aqui, teve um propósito. No mínimo, atrasar quatro anos para o nosso Brasil mergulhar nessa ideologia nefasta que é da esquerda, que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Não vai ser o Brasil o primeiro lugar a dar certo”, discursou o presidente, que intercalou a fala com pausas para segurar as lágrimas.

O presidente deve sair do país em breve. Conforme mostrou o Radar, Bolsonaro queria ir para um destino menos badalado na América do Norte, mas perdeu uma queda de braço com a primeira-dama Michelle e a família vai passar o fim de ano na Flórida. Carlos e Flávio Bolsonaro já estão nos EUA.

Confira as palavras finais de Bolsonaro no discurso de despedida:

“Jamais esperava chegar aqui. Se cheguei aqui, teve um propósito. No mínimo, atrasar quatro anos para o nosso Brasil mergulhar nessa ideologia nefasta que é da esquerda, que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Não vai ser o Brasil o primeiro lugar a dar certo. Se cheguei, teve um propósito. Se você está chateado, está constrangido, se coloque no meu lugar. Quantas vezes eu pergunto: onde errei? o que podia ter feito de melhor? Eu tenho a convicção, dei o melhor de mim. Com o sacrifício de quem estava ao meu lado, em especial, a minha esposa. Minha filha, enteada. E vocês também sofreram. Sofrem agora.

Alguns devem estar me criticando, devia ter feito isso, feito aquilo, você pode até ter tido razão, mas eu não posso fazer algo que não seja bem feito e assim, os efeitos colaterais não sejam danosos demais. Tudo, hoje em dia, não é questão de um país. O que um país faz tem reflexo no mundo todo. Você pode perguntar: e aí, Rússia e Ucrânia, não temos nada a ver com isso. Por que não? Olhe os reflexos.

Fomos lá negociar, antes da guerra, com o presidente Putin, a questão dos fertilizantes. Se não tivesse feito isso, poderia, não vou dizer aqui que vai acontecer, não termos o devido fornecimento de fertilizantes para nós. Como estaria a nossa economia rural? O que se produz no campo? Não é só o agro não, tem o pessoal que critica o agro: ‘o agro é para rico, não sei o que’. O óleo de soja vem de lá, pessoal. Tem a agricultura familiar do lado de cá, mas se você abrir mão disso, vai faltar comida no mundo. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Íamos ter problema de alimento no Brasil, os preços iam para o espaço. Poderíamos estar vivendo fome aqui agora e não ia ter Auxílio Emergencial, Bolsa Família, Auxílio Brasil que desse conta do recado. E quando falta algo no mercado, o preço sobe. Não adianta dizer em qual regime você vice, fomos lá negociar.

Dei a minha vida por essa pátria. Fiz tudo pelo Brasil. Tenha consciência disso. O Brasil não vai se acabar dia 1º, pode ter certeza disso. Hoje, temos uma massa de pessoas que passaram a entender melhor de política. Passaram a dar valor nas coisas, que elas achavam que não corriam risco nenhum e correm risco. O bem vai vencer. Temos lideranças por todo o Brasil. Jovens que nem entraram na política, mas são líderes de 14, 15 anos de idade. Essa garotada, esses políticos que se elegeram muitos no primeiro mandato, outros reeleitos, muito boas pessoas, vão fazer a diferença.

Aqueles que trabalham contra por uma questão pessoal, vão sentir o peso das consciências de políticas erradas que estão por aí. O cara nem assumiu ainda e já temos problemas. Os mais humildes vão sentir porque quando se aumenta quase um real o preço da gasolina isso impacta a inflação também. Fura teto. A questão de armas: ‘vamos revogar todos os decretos de armas’. Vai voltar a violência no Brasil. Arma de fogo é garantia de paz. Quem quer a paz, se prepara para a guerra. Se a roda da economia não rodar, vai faltar dinheiro para servidor público. Não vai ficar igual a pandemia, que foi mantido o salário de vocês. Se não rodar a economia, vai faltar recurso para todo mundo, todo mundo vai sofrer.

Mas tenham certeza, não vai demorar muito tempo, o Brasil vai voltar ao eixo da normalidade, da prosperidade, da ordem, do progresso, do respeito, do amor à sua bandeira. O Brasil não sucumbirá, acredito em vocês. Como foi difícil ficar dois meses calado trabalhando para buscar alternativas. Qualquer coisa que eu falasse seria um escândalo na imprensa. Eu quieto sou atacado. Mas vamos lá.

Acredito em vocês, acredito no Brasil, acima de tudo, acredito em Deus. Temos um grande futuro pela frente. Perdem-se batalhas, mas não vamos perder guerras. Muito obrigado a todos vocês por terem proporcionado esses quatro anos à frente da Presidência da República. Fui compreendido por muitos, por outros não, querendo a perfeição. Vocês sabem agora a importância da união, sabem dar valor à liberdade, o respeito ao próximo, amar a família. Buscar sempre a paz, a harmonia. Não da boca para fora, apenas. A importância para que nós possamos nessa rápida passagem nossa aqui na Terra, viver em tranquilidade. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos. Com muita luta, mas um bom 2023 a todos. Deus abençoe nosso Brasil, vamos em frente”.