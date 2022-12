Falando manso, Bolsonaro faz última live de sua aventura no poder

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nada de “acabou, p…”, mas realmente acabou. Um Jair Bolsonaro muito diferente do que o país acostumou-se a ver nas lives do Alvorada está neste momento, abatido e falando manso, prestando contas aos seus seguidores pela última vez como presidente da República. O mandatário deve decolar para Miami nesta sexta para um passeio de 30 dias. Viajará para não passar a faixa a Lula no domingo.

Além de condenar as ações de apoiadores radicais, o presidente segue o roteiro de sempre: reclama da imprensa, da Justiça, das urnas e… da falta de liberdade. “Hoje, vejo uma nação que está com medo de mandar uma mensagem no zap, questionar alguma coisa. Liberdades foram tolhidas”, diz.

“Praticamente toda a imprensa batendo na gente, medidas judiciais, mas vencemos estes quatro anos com saldo positivo”, diz Bolsonaro sobre as ações de seu governo.

Acompanhe: