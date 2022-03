Visual Lollapalooza consagra maquiagem inspirada em ‘Euphoria’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

A série Euphoria, da HBO, que vem inspirando tendências de moda e beleza desde que estreou em 2019, chegou ao Lollapalooza Brasil. Pelos gramados do festival e também no Lolla Lounge, o que mais se viu no rosto do público foram os delineados coloridos, repletos de gliter e pedrarias — marca registrada da produção, estrelada por Zendaya.

“As pessoas chegam aqui com muitas inspirações de Euphoria”, explica Gabriela Galvão, 26, uma das maquiadoras de plantão no Lolla Lounge, onde o público pode fazer a maquiagem durante o evento. “Nossa proposta também é trazer uma pegada afrofuturista, com traços retos, com tinta neon, bolinhas”. Ela conta que os principais pedidos são de delineados.

“O coração que a Jade Picon fez no Big Brother Brasil no canto do olho também tem sido bastante pedido”, revela Gabriela Maia, 25, que trabalha com Gabriela Galvão como maquiadora. Thais Rico, de 21 anos, que veio ao festival neste sábado, 26, explica que parou no estande depois de ver tantas outras meninas fazendo a tal maquiagem de Euphoria: “Dá um up no visual, além de trazer bastante empoderamento para mim como mulher”.

1/28 Terno Rei durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 2/28 O cantor Silva convidou o rapper Criolo para dividir o palco com ele no Lollapalooza Brasil (Multishow/Reprodução) 3/28 Lamparina durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 4/28 Fatnotronic durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 5/28 Clarisse Falcão durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 6/28 Rafaella Ballarin, 25 anos, apostou na maquiagem inspirada na série ´Euphoria´, da HBO, para ir no Lollapalooza (Mabi Barros/VEJA) 7/28 Ashiban durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 8/28 A maquiadora Gabriela Galvão e Thais Rico: looks inspirados na série ' Euphoria', no Lollapalooza Brasil (Mabi Barros/Divulgação) 9/28 Jão durante show no Lollapaloza Brasil 2022 (Multishow/Reprodução) 10/28 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 11/28 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 12/28 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 13/28 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 14/28 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 15/28 A cantora LP se apresenta no Lollapalooza Brasil 2021 (//Divulgação) 16/28 O público no festival Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 17/28 O público no festival Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 18/28 Temporal transformou gramado do Autódromo de Interlagos em um imenso lamaçal durante o Lollapalooza - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 19/28 Pabllo Vittar exibe toalha com o rosto do ex-presidente Lula - (Multishow/Globo/Reprodução) 20/28 O cantor Tico Santa Cruz durante o show do Detonautas no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 21/28 O público no Lollapalooza Brasil 2021 - (Flashbang/Divulgação) 22/28 O cantor Machine Gun Kelly durante a apresentação no Lollapalooza Brasil - (//Divulgação) 23/28 A cantora Pabllo Vittar durante o Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 24/28 Stand do carro Ônix, da GM, após a queda de parte da estrutura metálica durante o Lollapalooza - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 25/28 Chef Stage do Lollapalooza com restaurantes chiques de São Paulo - (Mabi Barros/VEJA) 26/28 Imagem aérea do Autódromo de Interlagos na sexta-feira, 25, primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2022 - (MRossi/Divulgação) 27/28 Lounge com redes e lojinhas para o público no Lollapalooza Brasil 2022 - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 28/28 A banda Detonautas se apresenta no Lollapalooza em 2022 - (Felipe Branco Cruz/VEJA)