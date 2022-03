No Lollapalooza, comida de restaurante chique tem preço de McDonald’s

Comer mal em festivais de rock é uma tradição tão antiga quanto sujar os pés de lama no gramado. Se por um lado não será possível voltar do Lollapalooza Brasil deste ano com os pés limpinhos, pelo menos com a barriga cheia – e com comida de restaurantes estrelados – o público voltará. E com o refinamento gastronômico de um restaurante prestigiado pelo Guia Michelin.

Depois do hiato de dois anos, o festival de música retornou ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo com uma compilação dos melhores restaurantes do Brasil para servir àqueles baladeiros com gosto mais sofisticado – entre eles, o Hot Pork, a versão chique do cachorro quente feita pela concorridíssima Casa do Porco, custando o equivalente a um Big Mac, que também está sendo vendido no festival.

Com um stand montado dentro do festival, o McDonald’s vende combos com batata-frita e refrigerante de seus sanduíches mais conhecidos por 32,90 reais. Em outro canto do autódromo de Interlagos, além da Casa do Porco, restaurante como Cão Véio, La Guapa, Bar Dona Onça e Paris 6 comercializavam seus pratos por precinhos pra lá de camaradas, variando entre 28 a 42 reais. O Hot Pork, que leva salsicha de porco caipira; pão de leite; maionese de limão; ketchup de tomate e maçã; mostarda fermentada com tucupi; picles de cebola roxa e pepino, que custa a bagatela de 35 reais.

Por volta das 14h desta sexta-feira, as mesas de madeiras dispostas em frente a uma grande tenda do McDonald’s receberam um público ávido pelos combos de Big Mac, Cheddar McMelt ou dez unidades de nuggets mais uma batata frita grande, todos no valor de 32,90 reais. Do outro lado do Autódromo, no Chef Stage — que, além da Casa do Porco, conta com nomes como Fornô, Cão Véio, Bráz Elettrica, Pirajá, La Guapa, The Good Cop Donut, Bar da Dona Onça e Paris 6 -, alguns curiosos procuravam opções nos cardápios, mas nenhum restaurante tinha uma fila considerável.

