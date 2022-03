‘Essa é a minha galera’, diz Silva após gritos contra Bolsonaro no Lolla

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

O segundo dia do festival Lollapalooza Brasil foi marcado por mais protestos contra o presidente Jair Bolsonaro – tanto por parte do público, como por parte das atrações. Se na plateia era possível ver diversas pessoas usando camisetas e bonés do MST, no palco, os artistas incentivavam gritos de ordem contra o presidente.

O cantor Silva, que se apresentou às 14h45 no palco Budweisre foi um deles. Quando parte do público gritou ofensas e xingamentos contra Bolsonaro, o cantor respondeu: “Essa é a minha galera”. Com músicas good vibes e clima paz e amor, o show foi a participação surpresa do rapper Criolo e pela alegria da plateia, que estava se abraçando e curtindo o evento como se não houvesse mais pandemia.

Na véspera, outras bandas já haviam se manifestado contra o presidente, inclusive artistas internacionais, como a Marina – que também protestou contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e os Strokes. Também puxaram o coro a banda Detonautas, o rapper Matuê e a cantora Pabllo Vittar.

1/23 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 2/23 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 3/23 (Reprodução/Reprodução) 4/23 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 5/23 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 6/23 Fatnotronic durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 7/23 Lamparina durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 8/23 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 9/23 Terno Rei durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 10/23 A cantora LP se apresenta no Lollapalooza Brasil 2021 (//Divulgação) 11/23 O público no festival Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 12/23 O público no festival Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 13/23 Temporal transformou gramado do Autódromo de Interlagos em um imenso lamaçal durante o Lollapalooza - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 14/23 Pabllo Vittar exibe toalha com o rosto do ex-presidente Lula - (Multishow/Globo/Reprodução) 15/23 O cantor Tico Santa Cruz durante o show do Detonautas no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 16/23 O público no Lollapalooza Brasil 2021 - (Flashbang/Divulgação) 17/23 O cantor Machine Gun Kelly durante a apresentação no Lollapalooza Brasil - (//Divulgação) 18/23 A cantora Pabllo Vittar durante o Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 19/23 Stand do carro Ônix, da GM, após a queda de parte da estrutura metálica durante o Lollapalooza - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 20/23 Chef Stage do Lollapalooza com restaurantes chiques de São Paulo - (Mabi Barros/VEJA) 21/23 Imagem aérea do Autódromo de Interlagos na sexta-feira, 25, primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2022 - (MRossi/Divulgação) 22/23 Lounge com redes e lojinhas para o público no Lollapalooza Brasil 2022 - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 23/23 A banda Detonautas se apresenta no Lollapalooza em 2022 - (Felipe Branco Cruz/VEJA)