Miley Cyrus dedicará show no Lollapalooza ao baterista do Foo Fighters

A cantora Miley Cyrus, que fechará a noite deste sábado, 26, no Lollapalooza Brasil, anunciou em suas redes sociais que o show será dedicado ao baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, encontrado morto aos 50 anos, na véspera, em seu quarto de hotel em Bogotá, na Colômbia. O músico faria show com o Foo Fighters no Brasil neste domingo, 27, mas a apresentação foi cancelada.

Miley postou no Instagram uma foto do músico tocando bateria e escreveu na legenda: “É assim que sempre me lembrarei dele”, diz. A cantora afirmou ainda que sua memória favorita é a de dançar enquanto ele tocava Brass in Pocket, do Pretenders, nos shows do Foo Fighters. “Estou ouvindo repetidamente e imaginando nós dois rindo”, ela disse. Nos stories do Instagram, a cantora postou outra foto dizendo que o show no Lollapalooza seria dedicado a ele.

A cantora também fez show nesta semana em Bogatá, na Colômbia, embora não dentro do mesmo festival onde o Foo Fighters se apresentaria, o Estéreo Picnic. A apresentação de Miley Cyrus no Brasil também deverá contar com a presença da cantora Anitta, que atingiu nesta sexta-feira, 25, o topo da lista global do Spotify. Diversos artistas têm postado no Instagram vídeos deles dançando a coreografia do videoclipe, batizada de El Paso de Anitta. Miley Cyrus, por exemplo, foi uma dessas cantoras que entraram na brincadeira.