Titãs anuncia turnê comemorativa de 40 anos com todos os ex-integrantes

Pela primeira vez, em trinta anos, os sete integrantes da formação clássica dos Titãs (Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto) se reunirão para uma turnê comemorativa. Batizada de Titãs Encontro, a reunião celebrará os quarenta anos de formação do grupo. O guitarrista Marcelo Fromer, que morreu em 2001, será homenageado e os shows contarão com a participação de sua filha, a cantora Alice Fromer. O retorno, que já estava sendo especulado há algumas semanas, foi confirmado nesta quarta-feira, 16, em uma coletiva em São Paulo. “Vamos matar as saudades e celebrar não apenas os quarenta anos de Titãs, dos quais fiz parte nos dez primeiros, mas também os muitos anos de amizade”, disse Arnaldo Antunes.

A turnê, porém, não é um retorno definitivo de todos os integrantes para os Titãs. O grupo segue como um trio formado por Branco, Britto e Bellotto. No caso da turnê comemorativa, ela terá dez shows que acontecerão entre abril e junho de 2023. A turnê terá início em no Rio de Janeiro (28/4), seguido de Belo Horizonte (29/4), Florianópolis (5/5), Porto Alegre (6/5), Salvador (27/5), Recife (2/6), Fortaleza (3/6), Brasília (7/6), Curitiba (10/6) e, o último show, em São Paulo (17/6). A pré-venda de ingressos para todas as datas começa na quinta-feira, 17, no site oficial da turnê (www.titasencontro.com.br). Lá, é necessário fazer um cadastro para usar o código que chegará por e-mail no site de compra (Eventim).

O encontro foi idealizada pela empresa de entretenimento ao vivo 30E e pela Bonus Track Entretenimento e terá repertório formado apenas pelos grandes clássicos da banda. “O que nos motiva a fazer essa reunião é a alegria de nos encontrarmos e de nos apresentar para uma grande parte do público que nunca viu a banda reunida, além de levar ao palco toda a energia que sempre tivemos, compartilhando isso com os fãs”, explica Miklos. “Essa turnê é uma oportunidade de tocar junto com os amigos com quem criei músicas magníficas. E tocar para diferentes gerações representa justamente a força da obra dos Titãs. Será emocionante, inclusive, tocar ao vivo para meus filhos, porque três deles não viveram isso”, comenta Nando Reis.

Agenda completa:

28 de abril: Jeneusse Arena, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 45,00 a R$ 450,00

Ingressos: R$ 125,00 a R$ 340,00

Ingressos: R$ 125,00 a R$ 380,00

Ingressos: R$ 70,00 a R$ 380,00

Ingressos: R$ 90,00 a R$ 280,00

Ingressos: R$ 90,00 a R$ 280,00

Ingressos: R$ 90,00 a R$ 280,00

Ingressos: R$ 110,00 a R$ 380,00

Ingressos: R$ 125,00 a R$ 380,00

Ingressos: R$ 45,00 a R$ 380,00.

