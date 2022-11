Anitta é indicada ao Grammy 2023: confira a lista completa ao prêmio

A Academia do Grammy anunciou nesta terça-feira, 15, os indicados 65ª edição do prêmio, que acontecerá no dia 5 de fevereiro de 2023. A cantora brasileira Anitta está entre os indicados na categoria de artista revelação junto com Domi & JD Beck, Latto, Måneskin, Molly Tuttle, Muni Long, Omar Apollo, Samara Joy, Tobe Nwigwe e Wet Leg. No último domingo, a cantora já havia vencido o European Music Awards (EMA) na categoria de melhor artista latina. No próximo domingo, ela se apresenta no American Music Awards (AMA), onde foi indicada na categoria de melhor artista feminina.

Entre os indicados ao Grammy nas principais categorias estão nomes como Beyoncé, que após anos de seu último trabalho de estúdio lançou o disco Renaissance, Harry Styles, com Harry’s House e Adele, com 30. Confira a lista com as principais categorias:

Álbum do Ano

Voyage – ABBA

30 – Adele

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Renaissance – Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe) – Mary J. Blige

In These Silent Days – Brandi Carlile

Music Of The Spheres – Coldplay

Mr. Morale & The Big Steppers – Kendrick Lamar

Special – Lizzo

Harry’s House – Harry Styles



Música do Ano

abcdefu – Gayle

About Damn Time – Lizzo

All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film) – Taylor Swift

As It Was – Harry Styles

Bad Habit – Steve Lacy

Break My Soul – Beyoncé

Easy on Me – Adele

God Did – DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend e Fridayy

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

Just Like That Bonnie Raitt – Bonnie Raitt

Gravação do Ano

Don’t Shut Me Down – ABBA

Easy on Me – Adele

Break My Soul – Beyoncé

Good Morning Gorgeous – Mary J. Blige

You and Me on the Rock – Brandi Carlile e Lucius

Woman – Doja Cat

Bad Habit – Steve Lacy

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

About Damn Time – Lizzo

As It Was – Harry Styles

Artista Revelação

Anitta

Omar Apollo

DOMi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Clipe do Ano

Easy on Me – Adele

Yet to Come – BTS

Woman – Doja Cat

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

As It Was – Harry Styles

All Too Well: The Short Film – Taylor Swift



Melhor Álbum de Pop Vocal

Voyage – ABBA

30 – Adele

Music Of The Spheres – Coldplay

Special – Lizzo

Harry’s House – Harry Styles

Melhor Performance Pop Solo

Easy On Me – Adele

Moscow Mule – Bad Bunny

Woman – Doja Cat

Bad Habit – Steve Lacy

About Damn Time – Lizzo

As It Was – Harry Styles

Melhor Performance Pop em Duo/Grupo

Don’t Shut Me Down – ABBA

Bam Bam – Camila Cabello e Ed Sheeran

My Universe – Coldplay e BTS

I Like You – Post Malone e Doja Cat

Unholy – Sam Smith e Kim Petras



Melhor Álbum de Rock

Dropout Boogie – The Black Keys

The Boy Named If – Elvis Costello & the Imposters

Crawler – Idles

Mainstream Sellout – Machine Gun Kelly

Patient Number 9 – Ozzy Osbourne

Lucifer On The Sofa – Spoon

Melhor Música de Rock

Black Summer – Red Hot Chili Peppers

Blackout – Turnstile

Broken Horses – Brandi Carlile

Harmonia’s Dream – The War On Drugs

Patient Number 9 – Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck

Melhor Performance de Rock

So Happy It Hurts – Bryan Adams

Old Man – Beck

Wild Child – The Black Keys

Broken Horses – Brandi Carlile

Crawl! – Idles

Patient Number 9 – Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck

Holiday – Turnstile

Melhor Álbum R&B

Good Morning Gorgeous (Deluxe) – Mary J. Blige

Breezy (Deluxe) – Chris Brown

Black Radio III – Robert Glasper

Candydrip – Lucky Daye

Watch The Sun – PJ Morton



Melhor Música R&B

Cuff It – Beyoncé

Good Morning Gorgeous – Mary J. Blige

Hrs & Hrs – Muni Long

Hurt Me So Good – Jazmine Sullivan

Please Don’t Walk Away – PJ Morton



Melhor Performance de R&B

Virgo’s Groove – Beyoncé

Here With Me – Mary J. Blige Featuring Anderson .Paak

Hrs & Hrs – Muni Long

Over – Lucky Daye

Hurt Me So Good – Jazmine Sullivan



Melhor Álbum de Rap

God Did – DJ Khaled

I Never Liked You – Future

Come Home the Kids Miss You – Jack Harlow

Mr. Morale & the Big Steppers – Kendrick Lamar

It’s Almost Dry – Pusha T

Melhor Música de Rap

Churchill Downs – Jack Harlow e Drake

God Did – DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend e Fridayy

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

Pushin P – Gunna e Future Featuring Young Thug

Wait for U – Future Featuring Drake e Tems

Melhor Álbum Pop Latino

Aguilera – Christina Aguilera

Pasieros – Rubén Blades & Boca Livre

De Adentro Pa Afuera – Camilo

Viajante – Fonseca

Dharma + – Sebastián Yatra

Melhor Álbum de Música Urbana

Trap Cake, Vol. 2 – Rauw Alejandro

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Legendaddy – Daddy Yankee

La 167 – Farruko

The Love & Sex Tape – Maluma

Melhor Álbum Global

Shuruaat – Berklee Indian Ensemble

Love, Damini – Burna Boy

Queen Of Sheba – Angélique Kidjo & Ibrahim Maalouf

Between Us… (Live) – Anoushka Shankar, Metropole Orkest & Jules Buckley, participação Manu Delago

Sakura – Masa Takumi

Melhor Álbum de Rock Latino ou Alternativo

El Alimento – Cimafunk

Tinta y Tiempo – Jorge Drexler

1940 Carmen – Mon Laferte

Alegoría – Gaby Moreno

Los Años Salvajes – Fito Paez

Motomami – Rosalía

Melhor Música Para Mídia Audiovisual

Be Alive (King Richard) – Beyoncé

Carolina (Um Lugar Bem Longe Daqui) – Taylor Swift

Hold My Hand (Top Gun: Maverick) – Lady Gaga

Keep Rising (The Woman King) (A Mulher Rei) – Jessy Wilson Featuring Angelique Kidjo

Nobody Like U (Red: Crescer É Uma Fera) – 4*Town, Jordan Fisher, Finneas O’Connell, Josh Levi, Topher Ngo, Grayson Villanueva

We Don’t Talk About Bruno (Encanto) – Carolina Gaitán – La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz e elenco de Encanto

Melhor Trilha Sonora de Compilação para Mídia Visual

Elvis

Encanto

Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4 (Vol 2)

Top Gun: Maverick

Amor, Sublime Amor

Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual (Cinema e Televisão)

Batman

Encanto

007: Sem Tempo Para Morrer

Ataque dos Cães

Succession (3ª Temporada)

Melhor Filme Musical

Adele One Night Only – Adele

Our World – Justin Bieber

Billie Eilish Live At The O2 – Billie Eilish

Motomami (Rosalía Tiktok Live Performance) – Rosalía

Jazz Fest: A New Orleans Story – Vários Artistas

A Band A Brotherhood A Barn – Neil Young & Crazy Horse

Produtor do ano (Clássico)

Jonathan Allen

Christoph Franke

James Ginsburg

Elaine Martone

Judith Sherman

Produtor do ano (Não Clássico)

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Boi-1da

Dahi

Dernst “D’mile” Emile II