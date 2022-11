Milton Nascimento chora ao dedicar último show da carreira a Gal Costa

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Milton Nascimento fez neste domingo, 13, o último show da carreira, no Mineirão, em Belo Horizonte, para cerca de 60.000 pessoas. Logo no início da apresentação, o músico dedicou o show a Gal Costa, que morreu na última quarta-feira, 9, aos 77 anos. Após homenagear a cantora, Milton não conseguiu segurar as lágrimas e chorou.

Intitulada A Última Sessão de Música, o espetáculo celebra os 80 anos de vida do artista e marca a sua aposentadoria dos palcos. A turnê, que começou em junho, teve 35 shows e viajou pelo Brasil, Estados Unidos e Europa. O repertório contou os principais sucessos de Milton, inclusive as clássicas faixas do Clube da Esquina. Em uma participação surpresa, Milton convidou ao palco os amigos do Clube da Esquina, Wagner Tiso, Toninho Horta, Lô Borges e Beto Guedes, para tocarem juntos Para Lennon e McCartney e Um Girassol da Cor do Seu Cabelo.

“A música ampliou meus horizontes. Em seis décadas, ela me levou aos quatro cantos do mundo”, disse Milton em um vídeo apresentado no início do show. “A outra coisa que a música me proporcionou nesses anos de estrada foram as grandes amizades. Costumo dizer que sem as amizades a minha vida jamais teria sido o que é – e nem a minha carreira”, completou.

“Este show é dedicado à minha querida Gal Costa.” — Milton Nascimento hoje no seu último show da carreira em Belo Horizonte. 🖤 pic.twitter.com/Ixaaq7JDsR — We In The Crowd (@weinthecrowd) November 13, 2022

🚨O Clube da Esquina reunido no palco!

Eu não tava pronto!#MiltonNascimentoNoGloboplay pic.twitter.com/vnWywRBtfm — globoplay 💐 (@globoplay) November 13, 2022

A trilha da minha novela #TodasAsFlores…

Fiquei ainda mais apaixonado por esse show! 🤧💐 #MiltonNascimentoNoGloboplay pic.twitter.com/Sk6ojpfSaz — globoplay 💐 (@globoplay) November 13, 2022