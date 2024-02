Taylor Swift vence o fuso horário e assiste namorado ganhar o Super Bowl

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em uma demonstração de amor que só o dinheiro pode proporcionar, Taylor Swift fez show no sábado, 10, em Tóquio, no Japão, pegou seu jatinho particular e voou contra a linha internacional do tempo para chegar a tempo em Las Vegas para assistir o namorado, o atacante do Kansas City Chiefs. O time venceu neste domingo, 11, o San Francisco 49ers, no Super Bowl, a grande final do futebol americano.

A viagem de Taylor Swift foi acompanhada de perto pelos fãs da artista e também pelos canais esportivos americanos, interessados em saber se a musa inspiradora do atleta estaria presente no Allegiant Stadium para apoiar o jogador. Até a embaixada do Japão nos Estados Unidos chegou a emitir um comunicado dizendo que a cantora conseguiria chegar a tempo. Ela estava acompanhada da rapper Ice Spice e da atriz Blak Lively. No camarote também estavam o cunhado de Taylor, Jason Kelce, e a cantora Lana Del Rey. O jogo foi disputado do início ao fim e a cantora em vários momentos apareceu roendo as unhas de ansiedade, mas, deu certo e o final foi feliz.

Taylor entrou na festa e diante das câmeras bebeu uma latinha inteira de cerveja, para delírio da plateia, que assistia tudo dos telões do estádio. Ao final da partida, a cantora desceu no gramado e testemunhou um emocionado discurso do jogador ao receber o troféu. Logo depois, o abraçou e o beijou na frente das câmeras – sempre protegida por muitos seguranças.

Travis Kelce e Taylor Swift se vêem pela primeira vez após o fim do Super Bowl LVIII.

pic.twitter.com/fGmeSm2tN3 — oQuarterback (@oQuarterback) February 12, 2024

https://www.instagram.com/p/C3O-Rmhs1aO/?igsh=dzZiaXlmbmg0ZHpq