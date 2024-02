O comunicado engraçadinho da embaixada do Japão sobre show de Taylor Swift

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os fãs de Taylor Swift estão preocupados se a cantora conseguirá fazer o show em Tóquio, no Japão, no sábado, 10, e viajar na sequência para Las Vegas a tempo de assistir ao Super Bowl para prestigiar o namorado Travis Kelce, um dos principais jogadores do time Kansas City Chiefs. O assunto tem movimentado tanto os fãs clubes da artista que motivou até um divertido comunicado da embaixada do Japão nos Estados Unidos.

Repleto de trocadilhos com os títulos das músicas de Taylor Swift, o texto garante que é perfeitamente possível, devido ao fuso horário, que a cantora faça o show em Tóquio e viaje confortavelmente até Las Vegas antes do início da partida. “A embaixada do Japão nos Estados Unidos está ciente das recentes reportagens sobre os passos que Taylor Swift terá que cumprir na viagem de Tóquio, em 10 de fevereiro, para Las Vegas, a tempo de assistir o Kansas City Chiefs jogar no Super Bowl LVIII”.

Entenda o fuso horário

Como Tóquio está na frente no fuso horário em relação a Las Vegas, Taylor terá a rotação da Terra a seu favor. Ao viajar para o leste do Japão, ela cruzará a linha imaginária da data, aquela que divide a Terra, e diminuirá em um dia a viagem. Isso significa que Taylor poderá fazer o show no sábado à noite em Tóquio e ter uma noite inteira de descanso, desde que seu vôo – que tem previsão de 13 horas de duração, saia antes das 18h do horário do Japão, no domingo. Desta forma, ela conseguiria pousar em Las Vegas às 15h30, no horário do Pacífico, portanto, antes do início da grande final.

Também ajuda nessa doida logística o fato de que Taylor tem à sua disposição um jato particular e um voo direto sem escalas. O único empecilho, portanto, seria ela pegar um mau tempo em algum dos dois destinos. A ida de Taylor é boa para o time não só pelo apoio que ela dá ao namorado, mas também para a audiência do Super Bowl. A presença da cantora aumentou a audiência do público feminino e também dos mais jovem nos jogos, além do aumento de vendas de camisetas da NFL.

