A reação machista que Taylor Swift sofreu dos fãs de futebol americano

A cantora Taylor Swift voltou a acompanhar um jogo de futebol americano neste domingo, quando o Kansas City Chiefs, equipe de seu namorado, Travis Kelce, venceu a partida contra o Miami Dolphins. A artista tem sido vista com regularidade desde setembro nas partidas do Chiefs, mas a presença da artista, apesar de ter despertado a atenção de quem não gosta de futebol americano, tem desagradado os fãs do esporte. A razão: ela estaria fazendo com que a NFL perdesse seu encanto. A acusação foi feita pelo veterano do esporte, Tony Dungy.

Em conversa com o canal Fox News, Dungy afirmou que o “entretenimento está prejudicando o que realmente acontece dentro do campo”. Para além dos comentários do ex-atleta, nas redes sociais, a artista está sendo acusada de ser uma distração para o time. A NFL, no entanto, tem apoiado a artista, já que a presença dela nos jogos aumentou a audiência do esporte e também a venda de produtos licenciados.

Esse tipo de reação contra os cônjuges dos jogadores não é recente. A modelo brasileira Gisele Bündchen era frequentemente acusada pelos fãs de distrair seu marido, Tom Brady nos gramados. Algo que Brady jamais assumiu acontecer. Na Copa do Mundo, a cantora argentina Tini Stoessel também foi acusada de distrair o jogador Rodrigo de Paul, da seleção argentina, durante os primeiros jogos do campeonato. Porém, como o país venceu a competição, nos meses seguintes, ela passou a ser vista como uma espécie de talismã.

