Fotos pornográficas falsas de Taylor Swift assustam até a Casa Branca

Fotos pornográficas falsas de Taylor Swift — geradas por inteligência artificial com a ferramenta deep fake — têm provocado revolta de fãs da estrela pop e de políticos americanos, causando comoção até na Casa Branca. Secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre declarou que “as empresas de mídia social têm um papel importante a desempenhar na aplicação de suas próprias regras para evitar a propagação de tal desinformação”. Nas imagens publicadas no X (antigo Twitter), Taylor aparece fazendo sexo explícito em uma postagem que obteve 47 milhões de visualizações antes da conta responsável ser suspensa da plataforma de Elon Musk. Segundo o The New York Times, a publicação ficou no ar por 17 horas. “Isto é muito alarmante. E, portanto, vamos fazer o que pudermos para lidar com esta questão”, disse Jean-Pierre em uma conferência de imprensa, defendendo que o Congresso tome medidas legislativas sobre o ocorrido.

“A aplicação frouxa de imagens falsas, possivelmente criadas pela inteligência artificial (IA), muitas vezes afeta desproporcionalmente as mulheres. Portanto, embora as empresas de mídia social tomem suas próprias decisões independentes sobre o gerenciamento de conteúdo, acreditamos que elas têm um papel importante a desempenhar na aplicação de suas próprias regras para evitar a propagação de desinformação e imagens íntimas e não consensuais de pessoas reais”, completou a secretária da Casa Branca.

Em um comunicado, a Meta, empresa que comanda o Twitter e o Facebook, disse que “publicar imagens de nudez não consensual (NCN) é estritamente proibido na plataforma”, que estaria removendo ativamente todas as fotos identificadas e também tomando medidas contra os responsáveis pelas postagens. “Temos uma política de tolerância zero para esse tipo de conteúdo.”

Congressista democrata de Nova York, Yvette Clarke está apoiando uma lei de combate à proliferação de fotos pornográficas falsas geradas por IA. Tom Keane, um legislador republicano, alertou os perigos do avanço rápido da tecnologia. “Se a vítima for Taylor Swift ou qualquer jovem de nosso país, devemos estabelecer salvaguardas para combater essa tendência alarmante”, disse o político.

