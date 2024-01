O sacrifício de Taylor Swift para prestigiar o namorado no Super Bowl

O Kansas City Chiefs venceu a partida deste domingo, 28, contra o Baltimore Ravens e estará no Super Bowl, em 11 de fevereiro, a grande final do campeonato de futebol americano. Exceto pelo show do intervalo, que será feito pelo rapper Usher, a notícia não teria interesse musical algum, até porque o jogo acontecerá em pleno domingo de Carnaval e as atenções brasileiras estarão todas voltadas para os desfiles das escolas de samba. Eis que Taylor Swift, no entanto, surge para atrair a atenção para a partida, especialmente pela manobra logística que ela fará prestigiar presencialmente o jogo do namorado, Travis Kelce, atacante e um dos principais jogadores do Kansas City Chiefs.

Taylor Swift tem show marcado em Tóquio na véspera do Super Bowl, em 10 de fevereiro, da turnê The Eras Tour, e precisará correr para chegar a tempo em Las Vegas, onde a partida será realizada. Como Tóquio está atrás no fuso horário em relação a Las Vegas, Taylor terá a rotação da Terra a seu favor. Ao viajar para o leste do Japão, ela cruzará a linha imaginária da data, aquela que divide a Terra, e diminuirá em um dia a viagem. Isso significa que Taylor poderá fazer o show no sábado à noite em Tóquio e ter uma noite inteira de descanso, desde que seu vôo – que tem previsão de 13 horas de duração, saia antes das 18h do horário do Japão, no domingo. Desta forma, ela conseguiria pousar em Las Vegas às 15h30, no horário do Pacífico, portanto, antes do início da grande final.

Também ajuda nessa doida logística o fato de que Taylor tem à sua disposição um jato particular e um voo direto sem escalas. O único empecilho, portanto, seria ela pegar um mau tempo em algum dos dois destinos. A ida de Taylor é boa para o time não só pelo apoio que ela dá ao namorado, mas também para a audiência do Super Bowl. A presença da cantora aumentou a audiência do público mais jovem nos jogos e também as vendas de camisetas da NFL.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade